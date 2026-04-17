Названо блюдо русской кухни, с которым хорошо сочетается кофе

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон рассказал РИА Новости, что среди блюд русской кухни с колумбийским кофе хорошо сочетаются сырники.
"Это сильно зависит от индивидуальных предпочтений. Я же очень люблю пить кофе с сырниками", - сообщил бизнесмен, отвечая на вопрос о сочетаемости колумбийского кофе с блюдами русской кухни.
Собеседник агентства также признался, что вместе с кофе любит сырники именно с вареньем и сметаной, в меньшей степени - со сгущенным молоком.
Назван секрет идеального кофе
Вчера, 06:52