"Ванкувер" попрощался с генеральным менеджером после провального сезона

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Шведский функционер Патрик Альвин уволен с поста генерального менеджера "Ванкувер Кэнакс", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Альвин работал в должности с 2022 года, став первым шведским генеральным менеджером в истории лиги. За время его работы в клубе команда единожды вышла в плей-офф, дойдя до второго раунда в сезоне-2023/24. По итогам текущего сезона "Ванкувер" занял последнее место в общей таблице лиги, набрав 58 очков за 82 игры.
"Я хотел бы поблагодарить Патрика за всю его усердную работу на протяжении последних четырех сезонов. Под его руководством мы воспитали много талантливых молодых игроков, и он помог нам заложить фундамент для перестройки команды. Этот сезон разочаровал всех в организации, и мы понимаем, как это расстроило тех, кому небезразлична команда. В будущем мы продолжим привлекать молодых игроков, которые смогут расти вместе с нашей нынешней группой и сформируют наше следующее конкурентоспособное ядро", - заявил президент по хоккейным операциям клуба Джим Рутерфорд.
До прихода в "Ванкувер" Альвин провел 16 сезонов в "Питтсбург Пингвинз" на различных должностях, в том числе в качестве директора по европейскому скаутингу, директора по любительскому скаутингу и помощника генерального менеджера. За время его работы в команде "Пингвинз" трижды выигрывали Кубок Стэнли.