"Ювентус" продлил контракт с капитаном команды Локателли до 2030 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Туринский футбольный клуб "Ювентус" на своем сайте объявил о продлении контракта с капитаном команды Мануэлем Локателли.
Новый контракт 28-летнего полузащитника с "Ювентусом" рассчитан до лета 2030 года.
Локателли выступает в составе "Ювентуса" с лета 2021 года. Всего он провел в составе клуба 224 матча, забил девять голов и отдал 17 результативных передач. Вместе с командой хавбек выиграл Кубок Италии в сезоне-2023/24.
