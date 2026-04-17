"Ювентус" продлил контракт с капитаном команды Локателли до 2030 года

21:00 17.04.2026
"Ювентус" продлил контракт с капитаном команды Локателли до лета 2030 года

Мануэль Локателли. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туринский футбольный клуб "Ювентус" продлил контракт с капитаном команды Мануэлем Локателли.
  • Новый контракт рассчитан до лета 2030 года.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Туринский футбольный клуб "Ювентус" на своем сайте объявил о продлении контракта с капитаном команды Мануэлем Локателли.
Новый контракт 28-летнего полузащитника с "Ювентусом" рассчитан до лета 2030 года.
Локателли выступает в составе "Ювентуса" с лета 2021 года. Всего он провел в составе клуба 224 матча, забил девять голов и отдал 17 результативных передач. Вместе с командой хавбек выиграл Кубок Италии в сезоне-2023/24.
На протяжении карьеры итальянец выступал в составе "Милана" и "Сассуоло". Вместе с "россонери" Локателли стал обладателем Суперкубка страны в сезоне-2016/17. Также в его активе 36 матчей и три гола за сборную Италии, вместе с которой он стал чемпионом Европы в 2021 году.
