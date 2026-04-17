КСИР заявил о новом режиме судоходства в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КСИР Ирана ввел новый режим судоходства в Ормузском проливе.
- Он предусматривает передвижение гражданских судов по определенному маршруту и только с разрешения ВМС.
- Движение военных судов по-прежнему запрещено.
ТЕГЕРАН, 17 апр — РИА Новости. Командование военно-морских сил КСИР Ирана рассказало о новом порядке судоходства в Ормузском проливе.
Как следует из публикации в соцсети X, он предусматривает, что гражданские суда могут передвигаться строго по определенному маршруту и только с разрешения ВМС. Движение же военных судов по-прежнему запрещено.
Об открытии транспортного коридора ранее вечером сообщил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. Это произошло на фоне перемирия между между Израилем и ливанским движением "Хезболла", которого они достигли накануне.
В то же время источник в Высшем совете национальной безопасности Ирана сообщил, что Тегеран закроет проход, если США продолжат блокаду портов. Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отказался ее снимать до подписания мирного договора. По его словам, это должно произойти вскоре, поскольку большинство пунктов уже удалось согласовать.
Мировые рынки отреагировали падением цен на топливо: стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 12,94 процента — до 86,64 доллара за баррель. Она опустилась до этого показателя впервые с 11 марта. Подешевел и газ: майские фьючерсы по индексу TTF ускорили падение до девяти процентов, составив 470 долларов за тысячу кубометров.
Ормузский пролив: значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
Операция Соединенных Штатов и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению транзита через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок топлива из арабских стран. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о перемирии на две недели, и свободное судоходство по проливу было одним из условий его соблюдения.