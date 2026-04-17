Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:06 17.04.2026
Эпидемиолог предупредил об опасных весенних инфекциях

© Фото : Freepik / diana.grytskuДевушка с болью в животе
Девушка с болью в животе - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Фото : Freepik / diana.grytsku
Девушка с болью в животе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Весной уменьшается риск респираторных заболеваний, но увеличивается опасность кишечных инфекций и болезней, передающихся от насекомых, сообщил академик РАН Вадим Покровский.
  • Паводки могут вызвать нарушение водоснабжения и распространение кишечных заболеваний, отметил эксперт.
  • В средней полосе России наибольшую угрозу представляют клещи — переносчики боррелиоза и клещевого энцефалита.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Весной увеличивается опасность кишечных инфекций и болезней, передающихся от насекомых, сообщил РИА Новости эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.
"Весной у нас будет меньше различных респираторных заболеваний, потому что мы будем больше находиться на свежем воздухе. И это, конечно, снизит возможность для распространения ОРВИ, а вот опасность кишечных инфекций сильно увеличивается", - сказал эксперт.
Покровский уточнил, что в весенний период особую опасность представляют паводки, которые могут вызвать нарушение водоснабжения. Загрязненная вода, по словам эксперта, содержит возбудителей кишечных заболеваний и другие патогенные микроорганизмы.
Эпидемиолог добавил, что в связи с потеплением в стране уже появляются насекомые. Так, в средней полосе России сейчас наибольшую угрозу представляют клещи. Они являются переносчиками боррелиоза и клещевого энцефалита.
"Нужно проявлять большую осторожность, находясь на природных участках. Комары тоже будут всех беспокоить, но вероятность того, что они будут передавать опасные инфекции, невелика. Пока мы такого не наблюдали", - заключил Покровский.
ОбществоРоссияВадим ПокровскийРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала