Эпидемиолог предупредил об опасных весенних инфекциях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Весной уменьшается риск респираторных заболеваний, но увеличивается опасность кишечных инфекций и болезней, передающихся от насекомых, сообщил академик РАН Вадим Покровский.
- Паводки могут вызвать нарушение водоснабжения и распространение кишечных заболеваний, отметил эксперт.
- В средней полосе России наибольшую угрозу представляют клещи — переносчики боррелиоза и клещевого энцефалита.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Весной увеличивается опасность кишечных инфекций и болезней, передающихся от насекомых, сообщил РИА Новости эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.
"Весной у нас будет меньше различных респираторных заболеваний, потому что мы будем больше находиться на свежем воздухе. И это, конечно, снизит возможность для распространения ОРВИ, а вот опасность кишечных инфекций сильно увеличивается", - сказал эксперт.
Покровский уточнил, что в весенний период особую опасность представляют паводки, которые могут вызвать нарушение водоснабжения. Загрязненная вода, по словам эксперта, содержит возбудителей кишечных заболеваний и другие патогенные микроорганизмы.
Эпидемиолог добавил, что в связи с потеплением в стране уже появляются насекомые. Так, в средней полосе России сейчас наибольшую угрозу представляют клещи. Они являются переносчиками боррелиоза и клещевого энцефалита.
"Нужно проявлять большую осторожность, находясь на природных участках. Комары тоже будут всех беспокоить, но вероятность того, что они будут передавать опасные инфекции, невелика. Пока мы такого не наблюдали", - заключил Покровский.