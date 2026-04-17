Рейтинг@Mail.ru
Глава Западно-Сибирской железной дороги не признал вину по делу о взятке - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 17.04.2026 (обновлено: 11:56 17.04.2026)
Глава Западно-Сибирской железной дороги не признал вину по делу о взятке

Глава ЗСЖД Грицай не признал вину по делу о взятке на 50 млн рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Глава Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай
Глава Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Глава Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай заявил о непризнании вины по делу о взятке на сумму более 50 миллионов рублей.
  • Суд в Новосибирске в пятницу заключил Грицая под стражу.
НОВОСИБИРСК, 17 апр – РИА Новости. Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай заявил о непризнании вины по делу о получении особо крупной взятки, передает корреспондент РИА Новости.
Ленинский районный суд Новосибирска в пятницу заключил Грицая под стражу. Заседание проходило в закрытом от СМИ режиме.
"Нет, не обоснованы (доводы следствия - ред.). Нет", - сказал Грицай журналистам после заседания, отвечая на вопрос о том, признает ли он вину.
"Скорее всего... Да не скорее всего, а так и есть", - сказал он также, отвечая на вопрос, не было ли чьей-то провокации.
Руководитель Западно-Сибирской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") был задержан по подозрению в получении взятки общую на сумму более 50 миллионов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Также дело по статье о даче взятки завели на представителя коммерческой организации.
По данным СК, с апреля 2025 года по апрель 2026 года начальник ЗСЖД получал от представителей коммерческих организаций деньги за общее покровительство фирмам, а также совершение в их пользу незаконных действий.
ПроисшествияНовосибирскРоссияРЖДСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала