Глава Западно-Сибирской железной дороги не признал вину по делу о взятке

НОВОСИБИРСК, 17 апр – РИА Новости. Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай заявил о непризнании вины по делу о получении особо крупной взятки, передает корреспондент РИА Новости.
Ленинский районный суд Новосибирска в пятницу заключил Грицая под стражу. Заседание проходило в закрытом от СМИ режиме.
"Нет, не обоснованы (доводы следствия - ред.). Нет", - сказал Грицай журналистам после заседания, отвечая на вопрос о том, признает ли он вину.
"Скорее всего... Да не скорее всего, а так и есть", - сказал он также, отвечая на вопрос, не было ли чьей-то провокации.
Руководитель Западно-Сибирской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") был задержан по подозрению в получении взятки общую на сумму более 50 миллионов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Также дело по статье о даче взятки завели на представителя коммерческой организации.
По данным СК, с апреля 2025 года по апрель 2026 года начальник ЗСЖД получал от представителей коммерческих организаций деньги за общее покровительство фирмам, а также совершение в их пользу незаконных действий.