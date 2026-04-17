Гарагуль: эффективное использование недр поможет росту капитализации страны

Как заявил накануне на коллегии Росреестра вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, капитализация России к 2030 году должна составить более одного квадриллиона рублей и эту задачу нужно решать с опережением. Вице-премьер отметил, что это особенно важно сегодня, когда страна находится в условиях санкций. Хуснуллин уточнил, что к началу 2026 года капитализация составляла 920 триллионов рублей.



"Спящие" активы должны превращаться в работающую стоимость. На мой взгляд, эта логика применима не только к земле и недвижимости, но и к недрам. В нефтяной отрасли мы сталкиваемся с очень похожим вызовом: значительная часть запасов относится к трудноизвлекаемым, и дальнейший рост зависит уже не столько от наличия самого сырья, сколько от наличия технологий, способных сделать этот ресурс экономически работающим", - сказал Гарагуль, его слова приводит пресс-служба компании.



В качестве примера такой технологии он назвал разрабатываемую компанией "Оил Ресурс" (входит в ГК "Кириллица") технологию термохимического воздействия (ТТХВ) для разработки трудноизвлекаемых запасов нефти. По оценке компании, рынок специализированного оборудования для применения ТТХВ к 2040 году может достичь 2 триллионов рублей.



При этом, подчеркнул он, принципиально важно, чтобы развитие таких технологий не вело к новой зависимости от внешних поставок, а, напротив, становилось основой для собственной производственной базы, российского оборудования и инженерных компетенций внутри страны.



"Там, где есть трудноизвлекаемые запасы, должна появляться технология. И чем быстрее такие ресурсы будут превращаться в работающие активы внутри российской экономики, тем реалистичнее будет достижение нового масштаба капитализации страны к 2030 году", - заключил Гарагуль.