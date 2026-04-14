Биография Семена Гарагуля
15:35 14.04.2026 (обновлено: 16:34 14.04.2026)

Биография Семена Гарагуля

© Фото : пресс-служба АО "Кириллица"Российский предприниматель, основатель и акционер ГК "Кириллица" Семен Гарагуль
Семён Сергеевич Гарагуль — российский предприниматель, основатель и акционер ГК "Кириллица" — диверсифицированного холдинга, объединяющего вертикально интегрированные компании: "Оил Ресурс" в нефтегазовой отрасли, "Землицу" в сельскохозяйственной, а также активы в секторе редкоземельных металлов.
В каждом из направлений группа выстраивает производственную цепочку: от разработки технологий, добычи и переработки сырья до оптовой торговли и логистики — как внутрироссийской, так и международной.
Семён Гарагуль родился 22 апреля 1989 года в Северном Казахстане в семье предпринимателей. Получил экономическое образование на факультете мировой экономики МГУЛ (сейчас это Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана) и юридическое — в Президентской академии.
В 2014 году основал компанию для оптовых поставок нефти и нефтепродуктов, которая стала основой для формирования ГК "Кириллица". Компания развивалась в партнёрстве с крупнейшими игроками отрасли — "Сибуром", "Сургутнефтегазом", "Транснефтью", "Роснефтью", "Газпромом" и "Лукойлом".
Стратегическая цель "Кириллицы" — обеспечение суверенитета российской нефтяной отрасли на платформе отечественных технико-технологических решений. Для этого группа развивает собственные технологии интенсификации добычи и переработки углеводородов, ведёт работу с трудноизвлекаемыми запасами, которые сегодня составляют более половины ресурсной базы страны.
Группа активно работает на финансовом рынке: "Оил Ресурс" реализует программу биржевых облигаций, направляя привлечённый капитал на расширение торговых операций, развитие логистической инфраструктуры, а также реализацию новых индустриальных и технологических проектов.
В числе ближайших планов группы — приобретение действующего нефтедобывающего кластера и формирование нового лицензионного участка, развитие горно-химического кластера редкоземельных металлов, сделка по приобретению банка, а также развитие энергетической компании под брендом UNLIMIA.
Выручка "Оил Ресурс" по итогам 2025 года (РСБУ) составила 46,6 млрд рублей — вдвое выше показателя предыдущего года (21,6 млрд рублей). Чистая прибыль достигла 2,011 млрд рублей, показав четырёхкратный рост по сравнению с 2024 годом (483 млн рублей).
Семён Гарагуль женат, воспитывает троих детей. Увлекается хоккеем, самбо и тактической стрельбой.
