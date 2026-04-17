Женская юниорская сборная России вновь разгромила команду Индии

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Юниорская женская сборная России по футболу в возрасте до 17 лет одержала победу над сверстницами из Индии в третьем товарищеском матче.
Встреча в Сочи завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной России. Мячи забили Валерия Меняйлова (46-я минута), Полина Фролова (80) и Анна Быханова (90+2).
Российские спортсменки одержали победу во всех трех запланированных товарищеских матчах против сборной Индии. Суммарный счет трех встреч составил 10:0.