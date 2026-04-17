МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Альфа-банк станет титульным партнером Российской премьер-лиги (РПЛ) с июля 2026 года, сообщается на сайте чемпионата России по футболу.
Соглашение рассчитано на четыре года. С сезона-2026/27 турнир получит название "Альфа-Банк Российская премьер-лига".
"Я чрезвычайно доволен, что, начиная с сезона-2026/27, Альфа-банк станет титульным партнером РПЛ. Верю, что наше сотрудничество сделает бренд РПЛ еще сильнее, а чемпионат – зрелищнее за счет ярких совместных активаций. Хочу выразить благодарность Альфа-банку за конструктивный диалог в ходе переговоров и желание поддерживать и развивать российский футбол. У нас есть опыт взаимодействия с Альфа-банком, и на примере конкретной работы убедились, что наши амбиции, ценности и взгляды на развитие совпадают. Убежден, что нас ждет надежное, насыщенное событиями и впечатлениями сотрудничество!" – заявил президент РПЛ Александр Алаев.
Старт сезона-2026/27 РПЛ запланирован на 26 июля.