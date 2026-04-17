13:16 17.04.2026 (обновлено: 13:22 17.04.2026)
Альфа-банк станет титульным партнером РПЛ

Альфа-банк станет титульным партнером Российской премьер-лиги с сезона-2026/27

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Альфа-банк станет титульным партнером Российской премьер-лиги (РПЛ) с июля 2026 года, сообщается на сайте чемпионата России по футболу.
Соглашение рассчитано на четыре года. С сезона-2026/27 турнир получит название "Альфа-Банк Российская премьер-лига".
«
"Я чрезвычайно доволен, что, начиная с сезона-2026/27, Альфа-банк станет титульным партнером РПЛ. Верю, что наше сотрудничество сделает бренд РПЛ еще сильнее, а чемпионат – зрелищнее за счет ярких совместных активаций. Хочу выразить благодарность Альфа-банку за конструктивный диалог в ходе переговоров и желание поддерживать и развивать российский футбол. У нас есть опыт взаимодействия с Альфа-банком, и на примере конкретной работы убедились, что наши амбиции, ценности и взгляды на развитие совпадают. Убежден, что нас ждет надежное, насыщенное событиями и впечатлениями сотрудничество!" – заявил президент РПЛ Александр Алаев.
Старт сезона-2026/27 РПЛ запланирован на 26 июля.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Минспорт обсудит новый лимит на легионеров с РФС, РПЛ и клубами 24 апреля
15 апреля, 18:00
 
  • Теннис
    Завершен
    Т. Махач
    А. Рублев
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    ФK Челябинск
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Теннис
    Завершен
    И. Швентек
    М. Андреева
    643
    366
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    КАМАЗ
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Сочи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Комо
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Кальяри
    3
    0
