ФНС опровергла попадание десяти миллионов россиян под усиленный контроль

17:35 17.04.2026 (обновлено: 17:48 17.04.2026)
ФНС опровергла попадание 10 млн россиян под усиленный контроль переводов

Девушка с ноутбуком и банковской картой. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФНС опровергла информацию о том, что под усиленный налоговый контроль попадут десять миллионов россиян.
  • Форма и периодичность информационного обмена между Центробанком и службой еще прорабатываются, критерии не определены.
  • Под усиленный контроль попадут лица, которые с высокой вероятностью получают незадекларированные доходы.
  • Переводы от близких родственников учитываться не будут.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Информация о том, что под усиленный налоговый контроль из-за получения неподтвержденных доходов переводами на карты попадут 10 миллионов граждан, не соответствует действительности, переводов на личные счета от близких родственников это не коснется, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ.
Ранее в пятницу газета "Известия" со ссылкой на экспертов сообщила, что усиленный контроль ФНС может распространиться на 10 миллионов граждан, получающих неподтвержденные безналичные доходы переводами на банковские карты.
"ФНС России опровергла информацию о том, что под налоговый контроль переводов между физлицами попадут 10 млн граждан. Делать оценки о количестве лиц, попадающих в рисковую зону при переводах между физлицами, преждевременно: форма и периодичность информационного обмена об операциях с признаками предпринимательской деятельности будут определены соглашением между ЦБ РФ и ФНС России, которое на настоящий момент не подписано, а критерии находятся в стадии проработки", - говорится в сообщении.
Речь идет о физлицах, операции по личным банковским счетам которых обладают признаками ведения предпринимательской деятельности либо получения такими физическими лицами доходов от иных физических лиц, подчеркнули в ФНС.
"В рисковую зону попадут именно те лица, кто с высокой вероятностью получают незадекларированные доходы, то есть занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации, либо умышленно уклоняются от уплаты налогов на систематически получаемую прибыль от физических лиц. При этом переводы на личные счета от близких родственников – в том числе частые и в рамках жизненных обстоятельств, но не связанные с предпринимательской деятельностью – не попадут под этот контроль", - отмечается в сообщении.
"Соответственно, добросовестные граждане, в полной мере декларирующие получаемые доходы и уплачивающие с них налоги, не столкнутся с дополнительным контролем", - указали в ведомстве.
В ФНС также отметили, что прорабатываемая модель риск-анализа обеспечит сбалансированный подход к оценке получаемой информации о транзакциях.
Критерии операций, которые попадут под усиленный контроль, еще прорабатываются совместно ФНС России и Банком России и будут утверждены по итогам данной работы, подчеркнули в ФНС. "При этом планируется, что сумма переводов, поступивших на банковский счет, будет являться только одним из признаков "рисковых" операций. Также предполагается анализировать системность и ритмичность поступления денежных средств, круг контрагентов и иные существенные факторы", - отметили в ведомстве.
"Оценка различного рода экспертов потенциальной зоны контроля налоговых органов не может быть объективной и достоверной, поскольку у экспертов отсутствуют необходимые для проведения такого анализа административные данные о переводах между физическими лицами", - заключили в ФНС.
