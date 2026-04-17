Куратору дела об убийстве женщины в Москве предъявили обвинение

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Обвинение предъявлено 19-летнему фигуранту дела об убийстве женщины и разбойном нападении в Москве, он признал вину, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

О задержании молодого человека в Петербурге СК сообщал вчера. По версии следствия, он организовывал действия курьеров.

"Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованной группой, в особо крупном размере). Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал в полном объеме", - сказала она.

Петренко добавила, что в ходе допроса задержанный пояснил, что, придерживаясь преступной схемы, разработанной кураторами и лицами с территории Украины , он покупал сим-карты и мобильные телефоны. С их помощью организаторы преступления дистанционно отправляли россиянам смс-сообщения, в которых содержались ложные сведения о взломе учетных записей в мессенджерах и платформах, в том числе на портале госуслуг. Впоследствии кураторы различными способами вовлекали граждан в совершение преступлений.

"Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Тушинским районным судом г. Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключила официальный представитель СК РФ.

По данным следствия, 13 марта мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры в Москве впустить мужчину. Находясь внутри, 20-летний футболист клуба "Урал-2" Даниил Секач нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, от которых она скончалась на месте, после чего похитил денежные средства и ювелирные изделия.