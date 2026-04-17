Гаджиев пожурил Евсеева за мат и критику предыдущих тренеров

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Почетный президент махачкалинского футбольного "Динамо" Гаджи Гаджиев, комментируя повторный штраф главного тренера команды Вадима Евсеева за мат в телеэфире, заявил РИА Новости, что в культуре клуба и республики не принято не только нецензурно ругаться, но и критиковать прошлых тренеров.