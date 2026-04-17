Гаджиев пожурил Евсеева за мат и критику предыдущих тренеров
19:14 17.04.2026
Гаджиев пожурил Евсеева за мат и критику предыдущих тренеров

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Почетный президент махачкалинского футбольного "Динамо" Гаджи Гаджиев, комментируя повторный штраф главного тренера команды Вадима Евсеева за мат в телеэфире, заявил РИА Новости, что в культуре клуба и республики не принято не только нецензурно ругаться, но и критиковать прошлых тренеров.
В пятницу РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей за то, что в телеинтервью после выездного матча "Динамо" с московским "Локомотивом" (1:1) в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) он семь раз использовал нецензурную лексику. Это нарушение стало вторым подряд для специалиста. После матча предыдущего тура Евсеев использовал 12 нецензурных слов в интервью и также был оштрафован на 100 тысяч рублей.
"Конечно, это неприятно и ему, и нам. Тем более что результат матча с "Локомотивом" был нормальный, и эмоций супернегативных не должно было быть, - сказал Гаджиев. - В Дагестане значительная прослойка религиозных людей, у которых подобные слова не принято вообще произносить, не то что повторять столько раз. У меня реакция попроще в силу того, что я, как говорится, все видел, а местное население возмущается. Это простые вещи, многие их уже тоже говорили, но телевизор смотрит гораздо больше людей, чем присутствует на стадионе. И его смотрят не только взрослые мужчины, но и женщины, дети. Все могут это услышать. Будем надеяться на то, что этого больше не будет".
"Также хочется сказать, что у нас не принято не только ругаться матом, но и кивать на прошлое, - добавил Гаджиев. - Курбан Бердыев у нас не говорил о том, какую команду он принял и как ему с ней было работать. Хотя его уровень был на два порядка выше нашей команды, он не кивал на то, что ему досталось. Надеюсь, что этого тоже больше не будет. До него (Евсеева) команда развивалась достаточно динамичными темпами, играла в современный футбол, прессинговала".
Евсеев был назначен главным тренером махачкалинского "Динамо" в конце декабря прошлого года, он сменил на этом посту Хасанби Биджиева.
ФутболСпортВадим ЕвсеевКурбан БердыевРоссийский футбольный союз (РФС)Гаджи ГаджиевРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Динамо (Махачкала)
 
