Эрдоган призвал положить конец конфликту на Украине дипломатическим путем

Краткий пересказ от РИА ИИ
АНТАЛЬЯ, 17 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется что переговорным процессом можно положить конец конфликту на Украине.
"Мы по-прежнему убеждены, что урегулирование конфликта на Украине возможно исключительно дипломатическим путем. Несмотря на все сложности, нельзя терять веру в переговорный процесс — именно он способен привести к справедливому и устойчивому миру", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия Анталийского дипломатического форума.
Эрдоган ждет Путина с визитом в Турции, заявила Матвиенко
16 апреля, 15:30
Он добавил, что Турция продолжит прилагать усилия для содействия диалогу и создания условий, при которых стороны смогут сесть за стол переговоров и найти взаимоприемлемое решение
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены.
Россия и Украина провели в 2025 году три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Эрдоган призвал не прекращать дипинициативы по Украине
16 апреля, 20:05