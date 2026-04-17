16:58 17.04.2026
Эрдоган призвал положить конец конфликту на Украине дипломатическим путем

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется на завершение конфликта на Украине путем переговоров.
  • Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, но Россия ждет нового раунда переговоров.
АНТАЛЬЯ, 17 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется что переговорным процессом можно положить конец конфликту на Украине.
"Мы по-прежнему убеждены, что урегулирование конфликта на Украине возможно исключительно дипломатическим путем. Несмотря на все сложности, нельзя терять веру в переговорный процесс — именно он способен привести к справедливому и устойчивому миру", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия Анталийского дипломатического форума.
Он добавил, что Турция продолжит прилагать усилия для содействия диалогу и создания условий, при которых стороны смогут сесть за стол переговоров и найти взаимоприемлемое решение
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены.
Россия и Украина провели в 2025 году три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
