EHF подтвердила решение IHF об участии россиян в международных турнирах

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Исполком Европейской федерации гандбола (EHF) подтвердил решение Международной федерации гандбола (IHF) о допуске до участия в соревнованиях юниорские и молодежные сборные России и Белоруссии, сообщается на официальном сайте EHF.

"Кроме того, было утверждено, что с 1 июля 2026 года станет возможным выдвигать кандидатуры отдельных должностных лиц, таких как судьи и делегаты (которые выступают в качестве нейтральных представителей EHF, а не государственных посланников), при условии нейтрального назначения и если процедуры поездок, получения виз и правовые рамки принимающих стран позволяют их участие без конфликта интересов", - добавили в EHF.