EHF подтвердила решение IHF об участии россиян в международных турнирах

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Исполком Европейской федерации гандбола (EHF) подтвердил решение Международной федерации гандбола (IHF) о допуске до участия в соревнованиях юниорские и молодежные сборные России и Белоруссии, сообщается на официальном сайте EHF.
Ранее 25 марта 2026 года совет IHF принял решение разрешить молодежным сборным России и Белоруссии вернуться к участию в международных соревнованиях по гандболу на постепенной основе с немедленным вступлением в силу. Отмечалось, что на данном этапе сборным разрешается организовывать товарищеские матчи и товарищеские турниры и участвовать в них самостоятельно. При этом было сохранено решение об отстранении взрослых команд.
Женская сборная России по гандболу сыграла вничью с белорусками
10 апреля, 20:33
"Российские и белорусские молодежные сборные (под которыми подразумеваются все команды в возрастной категории до 21 года) имеют право организовывать и участвовать в самостоятельно проводимых товарищеских матчах и турнирах. Таким образом, российская и белорусская федерации могут официально определять, в каких странах нет ограничений, и проводить товарищеские матчи и турниры. Исполнительный комитет EHF принял к сведению подход IHF (который основывался на рекомендациях МОК и уже был доведен IHF до сведения своих членов) и подтвердил его для потенциальных матчей, проводимых в пределах юрисдикции Европейской федерации гандбола", - говорится в заявлении федерации.
"Кроме того, было утверждено, что с 1 июля 2026 года станет возможным выдвигать кандидатуры отдельных должностных лиц, таких как судьи и делегаты (которые выступают в качестве нейтральных представителей EHF, а не государственных посланников), при условии нейтрального назначения и если процедуры поездок, получения виз и правовые рамки принимающих стран позволяют их участие без конфликта интересов", - добавили в EHF.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.
Следующее заседание исполнительного комитета EHF состоится 13 июня в Кельне.
Российские гандболистки выиграли Кубок Победы в Волгограде
11 апреля, 17:22