Дуглас Сантос не станет продлевать контракт с "Зенитом", пишут СМИ

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Бразильский футболист петербургского "Зенита" Дуглас Сантос не намерен продлевать контракт с российским клубом, сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на ESPN.
Соглашение 32-летнего защитника с "Зенитом" рассчитано до лета 2027 года.
По информации источника, футболист планирует покинуть клуб по истечении срока контракта или после чемпионата мира, повысив свою стоимость.
Сантос выступает за "Зенит" с лета 2019 года и является капитаном команды. Вместе с петербуржцами он стал пятикратным чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка страны. В сентябре Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что защитник сменил спортивное гражданство с российского на бразильское. Спортсмен сыграл пять матчей за сборную Бразилии.