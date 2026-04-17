Дуглас Сантос не станет продлевать контракт с "Зенитом", пишут СМИ
22:46 17.04.2026 (обновлено: 22:48 17.04.2026)
Дуглас Сантос не станет продлевать контракт с "Зенитом", пишут СМИ

ESPN: футболист сборной Бразилии Дуглас Сантос покинет "Зенит" после ЧМ-2026

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Дуглас Сантос
Дуглас Сантос - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дуглас Сантос. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бразильский футболист петербургского "Зенита" Дуглас Сантос не намерен продлевать контракт с российским клубом.
  • Соглашение 32-летнего защитника с "Зенитом" рассчитано до лета 2027 года, но футболист планирует покинуть клуб по истечении срока контракта или после чемпионата мира.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Бразильский футболист петербургского "Зенита" Дуглас Сантос не намерен продлевать контракт с российским клубом, сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на ESPN.
Соглашение 32-летнего защитника с "Зенитом" рассчитано до лета 2027 года.
По информации источника, футболист планирует покинуть клуб по истечении срока контракта или после чемпионата мира, повысив свою стоимость.
Сантос выступает за "Зенит" с лета 2019 года и является капитаном команды. Вместе с петербуржцами он стал пятикратным чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка страны. В сентябре Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что защитник сменил спортивное гражданство с российского на бразильское. Спортсмен сыграл пять матчей за сборную Бразилии.
ФутболМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЗенитСантос
 
