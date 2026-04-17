Мать подростков, прикуривших от Вечного огня на Урале, наказала их

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Подростков, прикуривших от Вечного огня в Полевском Свердловской области, нашли, они оказались братьями, их мать, узнав, что они натворили, сразу обоих отшлепала, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"В адрес Минобразования для принятия мер реагирования будет направлено официальное представление на директора школы, где обучаются выявленные подростки, о неудовлетворительной патриотической работе с подрастающим поколением. Но и это еще не все: сотрудники ОВД намерены обратиться с иском в суд о помещении подозреваемых подростков в екатеринбургский центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей", – заключил Горелых.