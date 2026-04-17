Мать подростков, прикуривших от Вечного огня на Урале, наказала их

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подростки 12 и 15 лет прикурили от Вечного огня в Полевском Свердловской области.
- Мать подростков отшлепала их за этот поступок, в отношении родителей заведут административное дело за ненадлежащее воспитание детей.
- Руководство полиции Полевского организует профилактическую кампанию в школах и планирует обратиться в суд о помещении подростков в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Подростков, прикуривших от Вечного огня в Полевском Свердловской области, нашли, они оказались братьями, их мать, узнав, что они натворили, сразу обоих отшлепала, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
На кадрах, распространенных местными СМИ в пятницу, двое подростков подходят к Вечному огню, один из них садится на корточки и прикуривает от пламени. После того, как и второй молодой человек прикуривает сигарету, они уходят. Как информировала областная прокуратура, их личности устанавливались. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело об осквернении символов воинской славы.
По словам Горелых, подростки – родные братья, которым по 12 и 15 лет, воспитываются они в полной семье. "Их мать, узнав, что они натворили, сразу же обоих отшлепала. Школьники при опросе в присутствии мамы утверждают, что якобы не понимали, что совершают плохой поступок. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних намерены завести административное делопроизводство в отношении родителей за ненадлежащее воспитание детей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что подростков поставят на учет.
Представитель главка МВД подчеркнул, что после инцидента руководство полиции Полевского организует профилактическую кампанию во всех школах города.
"В адрес Минобразования для принятия мер реагирования будет направлено официальное представление на директора школы, где обучаются выявленные подростки, о неудовлетворительной патриотической работе с подрастающим поколением. Но и это еще не все: сотрудники ОВД намерены обратиться с иском в суд о помещении подозреваемых подростков в екатеринбургский центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей", – заключил Горелых.
Полиция установила личности подростков, жаривших еду у "Вечного огня"
19 ноября 2025, 10:02