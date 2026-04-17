В РУСАДА заявили, что готовы выполнить все требования WADA

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Возобновление процесса между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) не повлияло на отношения организаций, сообщила РИА Новости генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.
Восьмого марта глава РУСАДА Вероника Логинова сообщила РИА Новости, что WADA возобновило судебный процесс против РУСАДА в CAS. В пятницу она рассказала, что слушания должны пройти в сентябре.
"Возобновление процесса в CAS никак не повлияло на наши отношения с WADA, - сказала Логинова. - Мы с WADA находимся в постоянном диалоге, у нас еженедельно проходят онлайн-встречи, на все вопросы мы получаем ответы, подробнейшую информацию. Наших сотрудников пригласили к участию в конференции WADA, надеемся, что в дальнейшем мы будем все чаще участвовать в мероприятиях WADA. Следующее мероприятие намечено на июнь, никаких препятствий для нашего участия в нем нет".
Исполком WADA 22 сентября 2023 года принял решение о том, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени. РУСАДА выразило несогласие. WADA передало дело о несоответствии РУСАДА в CAS. В августе 2025 года министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил об имеющейся предварительной договоренности с WADA по поводу инспекции РУСАДА с целью его дальнейшего признания. Позднее в WADA заявили РИА Новости о готовности провести аудит РУСАДА, как только "позволит ситуация с безопасностью".
"Мы продолжаем с WADA диалог по поводу того, что препятствует аудиту, готовы выполнить все необходимые условия, о которых попросит WADA", - сказала Логинова, подтвердив, что одно из препятствий - несоответствие российского законодательства кодексу WADA.