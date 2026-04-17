В Ленинградской области из-за атаки БПЛА загорелось складское помещение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Выборгском районе Ленинградской области в поселке Ермилово из-за падения обломков БПЛА загорелось складское помещение.
- Пострадавших в результате инцидента нет.
- Пострадавших в результате инцидента нет.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Складское помещение загорелось в Выборгском районе Ленинградской области из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Ранее Дрозденко сообщал о 12 сбитых БПЛА.
"В Выборгском районе в поселке Ермилово при отражении атаки БПЛА в результате падения обломков произошло возгорание складского помещения. Пострадавших нет", - написал губернатор в своем канале на платформе Мах.
Отмечается, что на место происшествия привлечены пожарные части района.
22 июня 2022, 17:18