Бородавко призвал Большунова найти причины провалов перед возвратом на КМ

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Александру Большунову необходимо сделать определенные корректировки в ходе летней подготовки для того, чтобы избежать повторения неудач на старте нового сезона, заявил РИА Новости старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
Большунов 12 апреля завершил сезон победой в марафоне на дистанции 70 км на чемпионате России, проходившем в Мончегорске.
"У Александра получилось достаточно скомканное начало сезона, старты в ноябре и декабре полностью не удались. А начиная с января он постепенно начал набирать форму. И, как Александр и планировал изначально, пик формы должен был прийтись на главные старты - чемпионат России и Финал Кубка России. Так в общем-то и получилось", - сказал Бородавко.
"Нам нужно сделать определенные выводы и посмотреть, что же все-таки приводит уже который год подряд к не очень хорошему старту сезона. И постараться этого избежать в будущем, поскольку есть предпосылки к тому, что со следующего сезона возможно участие наших лыжников в международных соревнованиях уже с первых этапов Кубка мира", - добавил собеседник агентства.