Рейтинг@Mail.ru
Бородавко призвал Большунова найти причины провалов перед возвратом на КМ - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Лыжные гонки
 
11:44 17.04.2026 (обновлено: 12:17 17.04.2026)
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Большунов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Александр Большунов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александру Большунову нужно сделать определенные корректировки в ходе летней подготовки, считает Юрий Бородавко.
  • Начало сезона у лыжника было неудачным, но затем он начал набирать форму и закончил сезон победой в марафоне на чемпионате России.
  • Бородавко считает, что необходимо проанализировать причины неудачного начала сезона, чтобы избежать этого в будущем.
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Александру Большунову необходимо сделать определенные корректировки в ходе летней подготовки для того, чтобы избежать повторения неудач на старте нового сезона, заявил РИА Новости старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
Большунов 12 апреля завершил сезон победой в марафоне на дистанции 70 км на чемпионате России, проходившем в Мончегорске.
"У Александра получилось достаточно скомканное начало сезона, старты в ноябре и декабре полностью не удались. А начиная с января он постепенно начал набирать форму. И, как Александр и планировал изначально, пик формы должен был прийтись на главные старты - чемпионат России и Финал Кубка России. Так в общем-то и получилось", - сказал Бородавко.
"Нам нужно сделать определенные выводы и посмотреть, что же все-таки приводит уже который год подряд к не очень хорошему старту сезона. И постараться этого избежать в будущем, поскольку есть предпосылки к тому, что со следующего сезона возможно участие наших лыжников в международных соревнованиях уже с первых этапов Кубка мира", - добавил собеседник агентства.
Лыжные гонки · Спорт · Россия · Мончегорск · Юрий Бородавко · Александр Большунов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Махач
    А. Рублев
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    ФK Челябинск
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Теннис
    Завершен
    И. Швентек
    М. Андреева
    643
    366
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    КАМАЗ
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Сочи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Комо
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Кальяри
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала