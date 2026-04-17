Бородавко рассказал о том, как Вяльбе и Губерниев будут работать вместе
Лыжные гонки
 
10:53 17.04.2026 (обновлено: 12:19 17.04.2026)
Бородавко рассказал о том, как Вяльбе и Губерниев будут работать вместе

Бородавко: у Вяльбе и Губерниева не будет конфронтации при работе на общие цели

Юрий Бородавко. Архивное фото
  • Елена Вяльбе и Дмитрий Губерниев смогут избежать конфронтации и сработаться ради общих целей, считает Юрий Бородавко.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев смогут избежать какой-либо конфронтации при совместной работе на достижение общих поставленных целей, заявил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
В марте Дмитрий Свищев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности Вяльбе. В четверг Губерниев в своем Telegram-канале анонсировал, что скоро будут объединены его силы с Вяльбе при участии Свищева для работы с лыжными видами спорта.
"Дмитрий Губерниев - очень медийная личность, и его мнение достаточно весомо. Он действительно может принести большую пользу всей Ассоциации лыжных видов спорта. И я вообще не вижу каких-то проблем в том, что он сработается с Еленой Валерьевной Вяльбе. Это два здравомыслящих человека, которые идут к одной цели - принести пользу в том деле, каким они занимаются. Это можно только приветствовать. И я не вижу каких-либо проблем, а в случае возникновения они могут решиться просто на раз", - сказал Бородавко.
"Я думаю, что конфронтации между ними не будет", - добавил собеседник агентства.
Также Свищев единогласно выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. В случае избрания он станет председателем организации, а Вяльбе будет заместителем, курирующим лыжные гонки. Ранее Губерниев заявлял о намерении баллотироваться на должность президента ФЛГР. Тогда он напомнил, что эта должность является выборной, и выразил уверенность в победе.
Вчера, 10:05
 
Лыжные гонкиСпортРоссияЕлена ВяльбеДмитрий ГуберниевФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)Юрий Бородавко
 
