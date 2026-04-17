Число сбитых в Ленинградской области БПЛА увеличилось до 12
Специальная военная операция на Украине
 
06:55 17.04.2026 (обновлено: 07:38 17.04.2026)
Число сбитых в Ленинградской области БПЛА увеличилось до 12

Силы ПВО сбили 12 БПЛА над Ленинградской областью

Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ". Архивное фото
Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ" . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области отражают атаку БПЛА.
  • Число сбитых беспилотников увеличилось до 12, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
  • Обломки сбитых БПЛА повредили транспортное средство и окна здания в районе Пулковских высот, в Выборгском районе в поселке Ермилово загорелся склад.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Ленинградской области отражают атаку БПЛА, уничтожены уже 12 беспилотников, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил на платформе Max губернатор Александр Дрозденко.
"Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 12", — написал Дрозденко.
Обломки БПЛА, упавшего в районе Пулковские высот, повредили транспортное средства и окна здания. Также обломки упали в Выборгском районе, в поселке Ермилово загорелся склад.
"Пострадавших, по предварительной информации, нет. Боевая работа продолжается", — добавил губернатор.
На фоне атаки ВСУ в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Росавиация предупредила, что ограничения в Ленинградской области затронули маршруты в Калининград, в "Храброво" возможны корректировки расписания.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
