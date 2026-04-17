Дипломаты в Ашхабаде возложили цветы на Аллее памяти у посольства России

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ашхабаде прошла церемония возложения цветов к посольству России в преддверии Дня памяти жертв геноцида советского народа.

19 апреля в России впервые будет отмечаться новая памятная дата — День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.

АШХАБАД, 17 апр – РИА Новости. Церемония возложения цветов в преддверии Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны, состоялась в пятницу на Аллее памяти, прилегающей к посольству России в Ашхабаде, передает корреспондент РИА Новости.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства РФ Ашхабаде , ученики совместной туркмено-российской школы имени А.С. Пушкина, ветераны боевых действий в Афганистане , представители духовенства, а также дипломаты иностранных миссий, аккредитованных в Туркмении

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об установлении новой памятной даты России - 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.

"В этом году в России 19 апреля впервые будет отмечаться новая памятная дата – День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", – сказал перед возложением цветов посол России в Туркмении Иван Волынкин

Он напомнил, что с 2020 года во всём мире проходит экологическая акция "Сад памяти", целью которой является ежегодная высадка миллионов деревьев по числу погибших жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. "В прошлом году такой зелёный мемориал появился и в Ашхабаде. И именно здесь, на Аллее памяти, мы сегодня вспоминаем наших соотечественников, которым не удалось встретить долгожданный День Победы", – добавил дипломат.

Волынкин напомнил, что 19 апреля 1943 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников". Документ впервые зафиксировал свидетельства системной, целенаправленной политики захватчиков по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях и стал юридической базой для привлечения к ответственности нацистов и их пособников, заложив правовые основы Нюрнбергского трибунала и последующих судебных процессов.

"К сожалению, уроки истории со временем забываются, и уже в наши дни правительства ряда стран позволяют себе сравнивать Третий рейх с Советским Союзом, ставить в один ряд нацистскую свастику и Красную звезду. Поэтому особенно важно в современных реалиях называть своими именами то, что тогда происходило", – подчеркнул посол.