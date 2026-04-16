В Ленинградском зоопарке родились четыре детеныша кенгуру Беннетта

Краткий пересказ от РИА ИИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Ленинградский зоопарк рассказал о рождении четырех детенышей кенгуру Беннетта, которые появляются на свет с весом менее одного грамма.
"Осенью 2025 года у нас родились сразу четыре малыша кенгуру Беннетта. Хотя детёнышам около полугода, увидеть их удалось лишь недавно. Примерно шесть месяцев они оставались в самых надёжных "домиках" на свете — в маминых сумках", - говорится в сообщении в Telegram-канале зоопарка.
Как отмечается, беременность у кенгуру Беннетта длится всего месяц. Их детеныши появляются на свет голыми и слепыми, их вес составляет менее одного грамма.
Кенгурята начинают выбираться из "укрытия" спустя примерно полгода после рождения.
На опубликованном зоопарком видео можно увидеть всех четырех детенышей, каждый из которых безошибочно узнаёт свою мать и понимает, в какую сумку нужно возвращаться.