В Ленинградском зоопарке родились четыре детеныша кенгуру Беннетта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Ленинградский зоопарк рассказал о рождении четырех детенышей кенгуру Беннетта, которые появляются на свет с весом менее одного грамма.

"Осенью 2025 года у нас родились сразу четыре малыша кенгуру Беннетта. Хотя детёнышам около полугода, увидеть их удалось лишь недавно. Примерно шесть месяцев они оставались в самых надёжных "домиках" на свете — в маминых сумках", - говорится в сообщении в Telegram-канале зоопарка.

Как отмечается, беременность у кенгуру Беннетта длится всего месяц. Их детеныши появляются на свет голыми и слепыми, их вес составляет менее одного грамма.

Кенгурята начинают выбираться из "укрытия" спустя примерно полгода после рождения.