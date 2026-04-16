Журова предупредила МОК о последствиях в случае недопуска россиян

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, чтобы закрыть тему бойкотов в спорте, надо вернуть российских спортсменов к участию в международных турнирах в полноценном статусе с флагом и гимном, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
В четверг Ковентри обратилась к участникам спортивного форума Европейского союза, проходящего 15-16 апреля на Кипре, и призвала организацию поддержать политический нейтралитет МОК и Олимпийских игр, а также уважать автономию спорта, позволить всем спортсменам вне зависимости от их гражданства свободно соревноваться. МОК в настоящее время рекомендует допускать российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе.
"Если Ковентри не хочет хаоса и хочет заниматься развитием олимпийского движения, то МОК надо вернуть российских спортсменов с флагом и гимном и четко сказать, что в дальнейшем нейтральный статус возможен только при вмешательстве правительств в дела национальных олимпийских комитетов, - сказала Журова. – Что, кстати, происходит в прибалтийских странах, где принимают законы о запрете соревноваться с россиянами. По меркам МОК их надо дисквалифицировать, но этого не происходит. Поэтому Ковентри и призывает надавить на те страны, где принимают такие законы. В Хартии написано, что Олимпийские игры – соревнования спортсменов, а не стран. Иначе получится, что сама глава МОК свой основополагающий документ и нарушает".
"Вероятно, к Ковентри обратились международные федерации за помощью, попросили повлиять на политиков, которые вовлекли спорт в политические разборки и оказывают давление угрозами бойкотов, - продолжила собеседница агентства. - Иначе федерациям даже планировать соревнования сложно. Ей надо раз и навсегда поставить точку и закрыть тему. Все, что касается политики, бойкотов, рукопожатий и прочего – если кому-то что-то не нравится, не участвуйте в соревнованиях или не проводите их. Только предупредите об этом заранее".
Депутат Госдумы РФ подчеркнула, что обращение Ковентри касается не только ситуации с российскими спортсменами. "Какие-то страны могут не захотеть видеть у себя спортсменов из США или Израиля, например. Ковентри здесь важно быть последовательной, иначе в спорте будет царить хаос. Некоторые федерации, например Международный союз биатлонистов, отказываются допускать россиян в нейтральном статусе, ссылаясь на свои регламенты, где нет такого понятия. А какие-то решения по нейтральным статусам регулярно обжалует та же Украина. Поэтому возвращать российских спортсменов надо именно с флагом и гимном", - заключила Журова.