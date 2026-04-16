Журова предупредила МОК о последствиях в случае недопуска россиян

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, чтобы закрыть тему бойкотов в спорте, надо вернуть российских спортсменов к участию в международных турнирах в полноценном статусе с флагом и гимном, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

"Вероятно, к Ковентри обратились международные федерации за помощью, попросили повлиять на политиков, которые вовлекли спорт в политические разборки и оказывают давление угрозами бойкотов, - продолжила собеседница агентства. - Иначе федерациям даже планировать соревнования сложно. Ей надо раз и навсегда поставить точку и закрыть тему. Все, что касается политики, бойкотов, рукопожатий и прочего – если кому-то что-то не нравится, не участвуйте в соревнованиях или не проводите их. Только предупредите об этом заранее".