Семак заявил, что не планирует беречь игроков "Зенита" в конце сезона - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
15:21 16.04.2026 (обновлено: 15:50 16.04.2026)
Семак заявил, что не планирует беречь игроков "Зенита" в конце сезона

Семак заявил, что не планирует вносить изменения в стартовом составе "Зенита"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что не планирует вносить изменения в стартовом составе команды, несмотря на загруженный календарь чемпионата России.
  • "Зенит" проведет три матча за восемь дней: с махачкалинским "Динамо", московским "Локомотивом" и грозненским "Ахматом".
  • Ранее "Зенит" дома сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в матче 24-го тура РПЛ и остался на второй позиции в турнирной таблице чемпионата.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что не планирует вносить изменения в стартовом составе команды, несмотря на загруженный календарь чемпионата России.
В воскресенье "Зенит" сыграет в гостях с махачкалинским "Динамо" в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Через три дня петербуржцам предстоит сыграть на выезде со столичным "Локомотивом", а также принять грозненский "Ахмат" 26 апреля. Команда Семака проведет три матча за восемь дней.
"Конец чемпионата уже близок. Да, есть карточки, усталость, возможны травмы. Поэтому кого-то для чего-то приберегать, думаю, нет смысла. Кого-то прибережешь, он на тренировке получит повреждение - и не поможет ни сейчас, ни потом. Поэтому никаких изменений делать не будем. Будут играть те, кто, на наш взгляд, лучше готов, и те, кто будет подходить под тот рисунок игры и те идеи, которые мы готовим к тому или иному сопернику", - приводит слова Семака сайт "Зенита".
Ранее "Зенит" дома сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в матче 24-го тура РПЛ. "Быки" (53 очка) сохранили лидерство в турнирной таблице чемпионата, "Зенит" (52) располагается на второй позиции.
"Простых недель не бывает, чемпионат продолжается, ничего страшного не случилось. Да, не получилось победить, хотя очень хотели, но ситуация не изменилась. В этом есть небольшой минус, но все-таки шансы есть и немаленькие. Поэтому работаем и готовимся к грядущим матчам. Следующая неделя тоже будет тяжелой, поэтому все мысли сейчас о том, что нам нужно сделать для того, чтобы в хорошем состоянии подойти к игре и постараться победить", - добавил тренер.
ФутболСпортСергей СемакЗенитДинамо МоскваЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
