17:54 16.04.2026 (обновлено: 18:32 16.04.2026)

"Больше нет сил". Слова Зеленского о США разозлили европейцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что война США с Ираном отвлекла внимание Вашингтона от урегулирования конфликта на Украине.
  • Зеленский выразил недовольство негативным влиянием войны США с Ираном на мирные усилия и поставки оружия, заявив, что у Вашингтона "нет времени на Украину".
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что война США с Ираном отвлекла внимание Вашингтона от урегулирования конфликта на Украине.
"Зеленский сетует на негативное влияние войны США с Ираном на мирные усилия и поставки оружия в его страну. Так что же это? Мир или оружие? Какое абсурдное заявление", — написал один комментатор.
"Зеленский приезжает, умоляя о миллиардах на продолжение войны и сохранение власти. Миллионы украинцев бегут от политики этого телеклоуна, в то время как глава нашего правительства пресмыкается перед ним <...>. В Германии повсюду дефицит. Пока объявляют о радикальных сокращениях для нас, налогоплательщиков, общественные телеканалы приветствуют требования этого эгоманьяка?" — высказался другой.
"Неужели мы теперь единственные? Если, конечно, не считать главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен", — поинтересовался третий.
"И вот мы, глупцы, вынуждены продолжать платить за иностранное государство, с которым мы не состоим в союзе и которое, будем надеяться, никогда не станет членом НАТО", — поделился мнением еще один пользователь.
"Больше нет сил слушать нытье господина Зеленского!" — резюмировали читатели.
Ранее глава киевского режима в интервью телеканалу ZDF выразил недовольство негативным влиянием войны США с Ираном на мирные усилия и поставки оружия, заявив, что у Вашингтона "нет времени на Украину". Он посетовал, что Германия оказывает его стране больше помощи, чем Соединенные Штаты.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для армии. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Специальная военная операция на УкраинеВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреСШАИранУкраинаВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровНАТОЕврокомиссия
 
 
