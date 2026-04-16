В Киеве и Днепропетровске прогремели взрывы

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Киеве прозвучали взрывы... В Днепропетровске прозвучали взрывы", — говорится в сообщениях "Общественного", опубликованных в его Telegram-канале.
Позднее телеканал сообщил о повторных взрывах в Киеве.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее сообщалось о взрывах в Харькове и Одессе.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.