В Минобрнауки заявили о модернизации программ обучения в вузах
02:17 16.04.2026
В Минобрнауки заявили о модернизации программ обучения в вузах

Студенты во время занятий. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Часть программ обучения в российских вузах может оказаться сложнее после перехода на новую модель образования, некоторые из них будут модернизированы, заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
"Какие-то программы будут сложнее, какие-то будут просто модифицированы. Сейчас идет работа министерства совместно с университетами и научно-образовательным сообществом и индустриальными партнерами", - сказал Могилевский.
Он отметил, что в России ведется системная работа по обновлению программ высшего образования. Она направлена на то, чтобы специалисты были максимально востребованы на рынке труда после освоения этих программ, а их знания были самыми актуальными и отвечали бы текущим запросам экономики.
Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в мае 2023 года. В его рамках студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Массовый запуск новой системы начнется в 2027-2028 учебном году.​​
ОбществоРоссияКонстантин Могилевский
 
 
