Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника

Краткий пересказ ИИ
- Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника.
- За сутки войска уничтожили свыше 195 украинских военных, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Силы группировки "Восток" за сутки уничтожили свыше 195 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Противник потерял свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, добавили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы Днепропетровской области, Воздвижевка, Копани, Любицкое и Тимошевка Запорожской области", - подчеркнули в министерстве обороны России.
