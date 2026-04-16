Васильев призвал не трогать эффективные спортивные федерации в России

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что не стоит вести речь об объединении успешных и самодостаточных федераций по различным видам спорта, логичным видится слияние депрессивных и неэффективных на протяжении ряда лет организаций.
В сентябре министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что ведомство планирует объединить ряд федераций по зимним видам спорта после Олимпиады в Италии. В четверг источник РИА Новости сообщил, что объединение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союза конькобежцев России (СКР) на данный момент не планируется.
"Сам процесс объединения федераций не нужно воспринимать болезненно. Потому что объединение, скажем так, федераций по депрессивным на протяжении многих лет видам спорта, которые слабо развиваются и где и с финансами, и с результатами все обстоит не очень хорошо, вполне допустимо. А полноценные и самодостаточные федерации, конечно, не надо трогать", - сказал Васильев.
"Объединение организаций надо проводить точечно, нельзя все делать под одну гребенку. Успешные федерации, которые приносят хорошие результаты и у которых видна четкая динамика развития, надо оставить в покое для того, чтобы они развивались и дальше. А депрессивные спортивные организации стоит объединить и научить их руководителей эффективно осваивать денежные средства и систематизировать все процессы в них. Потому что во многих видах спорта, к сожалению, не умеют работать системно, и, как следствие этого, у них отсутствуют высокие результаты", - добавил собеседник агентства.