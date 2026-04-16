Усик потребовал миллиард долларов за трилогию с Фьюри

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе украинец Александр Усик потребовал миллиард долларов от британца Тайсона Фьюри в качестве условия для проведения третьего боя.
В мае 2024 года Усик победил Фьюри и впервые стал абсолютным чемпионом мира. В декабре того же года Усик во второй раз одержал победу над британцем. Оба поединка представитель Украины выиграл решением судей.
"Слушай, жадное пузо, дай мне миллиард долларов, и ты получишь трилогию", - заявил Усик в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.
В субботу Фьюри победил россиянина Арсланбека Махмудова в поединке, который прошел в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм". Бой закончился победой британца единогласным решением судей. 23 мая Усик проведет защиту титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена на территории комплекса пирамид в Гизе (Египет).