Усик потребовал миллиард долларов за трилогию с Фьюри - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
16:47 16.04.2026 (обновлено: 19:21 16.04.2026)
Усик потребовал миллиард долларов за трилогию с Фьюри

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Усик потребовал миллиард долларов от Тайсона Фьюри в качестве условия для проведения третьего боя между ними.
  • Усик дважды побеждал Фьюри в 2024 году, оба раза решением судей.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе украинец Александр Усик потребовал миллиард долларов от британца Тайсона Фьюри в качестве условия для проведения третьего боя.
В мае 2024 года Усик победил Фьюри и впервые стал абсолютным чемпионом мира. В декабре того же года Усик во второй раз одержал победу над британцем. Оба поединка представитель Украины выиграл решением судей.
«
"Слушай, жадное пузо, дай мне миллиард долларов, и ты получишь трилогию", - заявил Усик в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.
В субботу Фьюри победил россиянина Арсланбека Махмудова в поединке, который прошел в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм". Бой закончился победой британца единогласным решением судей. 23 мая Усик проведет защиту титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена на территории комплекса пирамид в Гизе (Египет).
