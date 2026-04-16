14:40 16.04.2026 (обновлено: 14:46 16.04.2026)
Стал известен призовой фонд турнира "Ролан Гаррос" в 2026 году

Общий призовой фонд турнира "Ролан Гаррос" в 2026 году составит 61,7 млн евро

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции по теннису в 2026 году составит 61,7 млн евро, сообщается в аккаунте турнира в соцсети X.
В сравнении с 2025 годом сумма призовых "Ролан Гаррос" увеличится на 9,53%.
Матчи основной сетки "Ролан Гаррос" пройдут на грунтовых кортах Парижа с 24 мая по 7 июня. Действующими победителями турнира в одиночных разрядах являются испанец Карлос Алькарас и американка Кори Гауфф.
