Пономарев посоветовал Талалаеву думать о вырезанных 20 см кишки, а не ЦСКА - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
15:01 16.04.2026 (обновлено: 15:11 16.04.2026)
Пономарев посоветовал Талалаеву думать о вырезанных 20 см кишки, а не ЦСКА

Пономарев: Талалаеву стоит думать о здоровье, а не о работе в ЦСКА

© РИА Новости / Виталий Невар | Андрей Талалаев
Андрей Талалаев. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что главному тренеру калининградской "Балтики" Андрею Талалаеву в данный момент следует думать о своем здоровье, а не о возможной работе в московском ЦСКА.
ЦСКА перед зимней паузой занимал четвертое место в чемпионате России, отставая на четыре балла от лидирующего "Краснодара". В шести матчах после возобновления первенства армейцы одержали две победы и с 42 очками идут пятыми, на первом месте по-прежнему находится "Краснодар" (53). В воскресенье москвичи дома уступили "Сочи" (0:1), замыкающему турнирную таблицу. Ранее в СМИ сообщалось, что в случае отставки Фабио Челестини, пришедшего в команду в июне 2025 года, его могут заменить возглавляющий калининградскую "Балтику" Талалаев или работающий в китайском клубе "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий.
"Челестини сейчас не уволят, потому что в таком случае ему нужно будет заплатить неустойку размером 2 миллиона евро. Его еще подержат, вдруг мы займем третье место. Команда неплохая, игроки хорошие, но надо разбираться, что происходит внутри. Тренер постоянно меняет состав, а оборону трогать категорически нельзя. Вопросов к нему много, но пока делать ничего нельзя", - сказал Пономарев.
"Что касается Талалаева, то ему только что сделали серьезную операцию - вырезали 20 сантиметров кишки. Какая будет реакция организма - непонятно. Ему обязательно нужно сидеть на диете, восстанавливаться и прежде всего думать о своем здоровье, а не о ЦСКА", - добавил он.
