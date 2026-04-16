Масалитин посоветовал ЦСКА нанять Слуцкого главным тренером - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
13:53 16.04.2026 (обновлено: 13:57 16.04.2026)
Масалитин посоветовал ЦСКА нанять Слуцкого главным тренером

Масалитин: ЦСКА стоит подумать о приглашении Слуцкого в случае ухода Челестини

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин считает, что в случае отставки Фабио Челестини руководство московского футбольного клуба ЦСКА должно рассмотреть возможность приглашения Леонида Слуцкого и Сергея Игнашевича.
  • Масалитин критикует возможные изменения в тактической схеме игры ЦСКА при возможном назначении Андрея Талалаева и считает его непредсказуемым тренером.
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Руководству московского футбольного клуба ЦСКА в случае отставки главного тренера Фабио Челестини стоит подумать о приглашении Леонида Слуцкого в связке с Сергеем Игнашевичем, поскольку Андрей Талалаев является непредсказуемым человеком, заявил РИА Новости бывший форвард армейской команды Валерий Масалитин.
ЦСКА перед зимней паузой занимал четвертое место в чемпионате России, отставая на четыре балла от лидирующего "Краснодара". В шести матчах после возобновления первенства армейцы одержали две победы и с 42 очками идут пятыми, на первом месте по-прежнему находится "Краснодар" (53). В воскресенье москвичи дома уступили "Сочи" (0:1), замыкающему турнирную таблицу. Ранее в СМИ сообщалось, что в случае отставки Челестини, пришедшего в команду в июне 2025 года, его могут заменить возглавляющий калининградскую "Балтику" Талалаев или работающий в китайском клубе "Шанхай Шэньхуа" Слуцкий.
"Честно скажу: никто не знает, что будет, если в ЦСКА придет Талалаев. Потому что он непредсказуемый человек. Но есть вопросы: по какой схеме он играет и под какую тактическую схему приглашались игроки в ЦСКА? И куда потом девать футболистов, которые не будут подходить под схему Талалаева? Продавать их и потом набирать людей под Талалаева? Это вечный вопрос. ЦСКА сначала надо выстроить единую схему, (как те), которые были в "Аяксе" или "Барселоне". Ведь такие клубы, как "Порту", "Бенфика", "Спортинг", работают по одной схеме, и уже под нее подбирают футболистов и тренеров. Тех, кто знают эту схему и уже играли по ней", - сказал Масалитин.
"А раньше в ЦСКА пришел (сербский тренер) Марко Николич, и команда играла по одной схеме, потом пришел Фабио Челестини, и она начала действовать по другой. Придет Талалаев - и начнут играть по третьей, мне такие переходы не нравятся. Да и сами футболисты при этом не знают, что им делать. Мне кажется, что ЦСКА можно позвать Леонида Слуцкого, с которым у клуба связаны хорошие времена. А к Слуцкому можно пригласить и Игнашевича, чтобы он был в обойме, если Сергей пойдет вторым тренером. И в случае если что-то не будет получаться у Слуцкого, то Игнашевич может спокойно принять команду. Но в клубе надо сначала определиться с современной тактической схемой, чтобы в детском и юношеском футболе игроки росли именно на ней", - добавил собеседник агентства.
"Балтика" (44) под руководством Талалаева находится на четвертом месте в чемпионате России. Слуцкий тренировал ЦСКА в 2009-2016 годах, команда трижды стала чемпионом страны и по два раза выигрывала Кубок и Суперкубок России. С китайским клубом, который Слуцкий возглавил 1 января 2024 года, специалист дважды стал обладателем Суперкубка Китая и два раза завоевал серебряные медали национального первенства.
