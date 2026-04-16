"Неудовлетворительное завершение": Никитин подвел итоги сезона для ЦСКА

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин назвал неудовлетворительным завершение сезона после вылета команды во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«
"Авангард" с победой, хорошая серия, информативная для нас. Увидели своих ребят в сравнении с элитным соперником, понимаем, кто нужен нам. Парни сражались, создали достаточно моментов. Первый матч серии дал импульс "Авангарду", такое уже сложно потом остановить. Сегодня нам не хватило сил, чтобы реализовать моменты и не допускать глупостей. Все игры были очень плотные, каждая смена была на вес золота. Очень много полезной информации получили за серию. Для того, чтобы стать сильнее в следующем сезоне, надо анализировать. Неудовлетворительное завершение сезона. Опыт, который получили, пойдет на пользу", - заявил Никитин на пресс-конференции, трансляция которой прошла в группе "Авангарда" в соцсети "ВКонтакте".