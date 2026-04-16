"Неудовлетворительное завершение": Никитин подвел итоги сезона для ЦСКА - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
20:21 16.04.2026 (обновлено: 21:34 16.04.2026)
"Неудовлетворительное завершение": Никитин подвел итоги сезона для ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин назвал завершение сезона неудовлетворительным после вылета команды во втором раунде плей-офф КХЛ.
  • ЦСКА в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина уступил омскому «Авангарду» со счетом 1:2 и проиграл серию со счетом 1-4.
  • Никитин заявил, что команда получила много полезной информации за серию и опыт пойдет на пользу в следующем сезоне.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин назвал неудовлетворительным завершение сезона после вылета команды во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В четверг ЦСКА в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина уступил омскому "Авангарду" со счетом 1:2 и проиграл серию - 1-4.
"Авангард" с победой, хорошая серия, информативная для нас. Увидели своих ребят в сравнении с элитным соперником, понимаем, кто нужен нам. Парни сражались, создали достаточно моментов. Первый матч серии дал импульс "Авангарду", такое уже сложно потом остановить. Сегодня нам не хватило сил, чтобы реализовать моменты и не допускать глупостей. Все игры были очень плотные, каждая смена была на вес золота. Очень много полезной информации получили за серию. Для того, чтобы стать сильнее в следующем сезоне, надо анализировать. Неудовлетворительное завершение сезона. Опыт, который получили, пойдет на пользу", - заявил Никитин на пресс-конференции, трансляция которой прошла в группе "Авангарда" в соцсети "ВКонтакте".
ЦСКА вылетел из плей-офф! "Авангард" добил команду Никитина
ХоккейСпортИгорь НикитинАвангардПФК ЦСКАКХЛ 2025-2026
 
