21:02 16.04.2026
Суд арестовал главреда Telegram-канала "Сапа"

Главреда Telegram-канала "Сапа" Джикаеву отправили под домашний арест

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд заключил под стражу главреда Telegram-канала «Сапа» Алину Джикаеву, обвиняемую в даче взятки полицейскому в Махачкале.
  • Оперативный дежурный ДЧ УМВД России по городу Махачкале получил обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки и находится под домашним арестом.
  • Джикаева, по версии следствия, с июля 2020 по июнь 2025 года передавала полицейскому взятки на сумму более 250 тысяч рублей за сведения о происшествиях и оперативной обстановке на территории Дагестана и Северной Осетии.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Суд заключил под стражу главреда Telegram-канала "Сапа" Алину Джикаеву, обвиняемую в даче взятки полицейскому в Махачкале, сообщили в столичном главке СК РФ на платформе Max.
Как ранее сообщали в столичном главке СК РФ, Джикаевой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки). В ходе допроса обвиняемая не признала вину.
"По ходатайству следователей столичного СК в отношении главного редактора Telegram-канала "Сапа" Алины Джикаевой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении оперативного дежурного ДЧ УМВД России по городу Махачкале судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Кроме того, обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки предъявлено оперативному дежурному дежурной части УМВД России по Махачкале, он дал признательные показания.
По версии следствия, Джикаева, находясь в Москве, получала сведения о происшествиях и оперативной обстановке на территории Дагестана и Северной Осетии, содержащие персональные данные граждан, а полицейский от нее - взятки на сумму более 250 тысяч рублей с июля 2020 по июнь 2025 года.
