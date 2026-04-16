Суд арестовал главреда Telegram-канала "Сапа"

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Суд заключил под стражу главреда Telegram-канала "Сапа" Алину Джикаеву, обвиняемую в даче взятки полицейскому в Махачкале, сообщили в столичном главке СК РФ на платформе Max.
"По ходатайству следователей столичного СК в отношении главного редактора Telegram-канала "Сапа" Алины Джикаевой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении оперативного дежурного ДЧ УМВД России по городу Махачкале судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Кроме того, обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки предъявлено оперативному дежурному дежурной части УМВД России по Махачкале, он дал признательные показания.
Суд приговорил блогера Чекалина к семи годам колонии
13 апреля, 15:52