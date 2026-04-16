Путин передал привет 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин попросил главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова передать привет бойцам 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова передать привет бойцам 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
"Передавайте привет", - сказал Путин главе региона.
Темрезов вручил 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде боевое знамя с личной подписью Путина в феврале.