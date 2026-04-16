В Дагестане арестовали нового фигуранта по делу о разрушении плотины

- В Дагестане арестовали генерального директора ООО "ДЗИВ-2" по делу о разрушении Геджухской плотины.
- Разрушение плотины привело к масштабному затоплению территорий, гибели людей и крупному материальному ущербу.
- Ранее по этому делу арестовали инженера, ответственный за безопасную эксплуатацию гидротехнического сооружения.
МАХАЧКАЛА, 16 апр - РИА Новости. Домашний арест назначен генеральному директору ООО "ДЗИВ-2" по делу о разрушении Геджухской плотины в Дагестане, приведшему к гибели людей, сообщила пресс-служба советского районного суда Махачкалы.
"Советский районный суд города Махачкалы рассмотрел ходатайство органа предварительного следствия об избрании меры пресечения в отношении генерального директора ООО "ДЗИВ-2" – предприятия, эксплуатировавшего гидротехническое сооружение (ГТС) "Геджухское водохранилище"…. Суд… счел возможным избрать в отношении обвиняемого меру пресечения… в виде домашнего ареста… до 10 июня 2026 года включительно", – говорится в сообщении.
Отмечается, что суд, выбирая меру пресечения, принял во внимание данные о личности, пожилой возраст обвиняемого (71 год).
Согласно материалам дела, арендатор и эксплуатирующая организация ГТС, несмотря на зафиксированный в декларации безопасности неудовлетворительный уровень состояния сооружений и многочисленные нарушения, длительное время не устраняла недостатки. При этом в контролирующий орган предоставляли недостоверные данные о работоспособности объекта.
В условиях неблагоприятных гидрометеорологических явлений и действовавшего режима чрезвычайной ситуации на территории республики в период масштабных паводков организация не приняла необходимые меры безопасности. Это, по версии следствия, привело 5 апреля к разрушению Геджухской плотины, масштабному затоплению территорий, гибели людей и причинению крупного материального ущерба.
Ранее по этому делу был арестован инженер, ответственный за безопасную эксплуатацию гидротехнического сооружения.
Пятого апреля в Дербентском районе Дагестана из-за обильных осадков произошло перенаполнение Геджухского водохранилища, и образовался прорыв дамбы. Вода хлынула в населенные пункты, основной удар пришелся по поселку Мамедкала, где оказались подтоплены десятки домов. В результате ЧП в Дербентском районе погибли пять человек: четверо, в том числе трое детей, скончались после того, как несколько машин унесло течением при затоплении трассы и моста, тело еще одной пожилой женщины обнаружили в Мамедкале.
Директора водоканала в Дагестане отправили под домашний арест
