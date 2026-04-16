Суд изъял у экс-главы "МРСК Северного Кавказа" 270 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Никулинский суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры изъял в доход государства имущество у бывшего руководителя "Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа" Магомеда Каитова.
- У него изъяли 270 миллионов 712 тысяч рублей и 81 трансформаторную подстанцию в Хасавюрте.
- Прокуратура утверждает, что Каитов выделил активы из имущественной массы холдинга и передал аффилированному лицу подстанции и оборудование рыночной стоимостью 250 миллионов рублей.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Никулинский суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры изъял в доход государства 270 миллионов рублей и 81 трансформаторную подстанцию в Хасавюрте у бывшего руководителя "Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа" Магомеда Каитова, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
Ответчиками по иску ГП РФ проходят Каитов, 27-летний Абдул-Малик Мусаев, а также одно из доверенных лиц Каитова - Мадина Суюнова.
Суд изъял активы бизнесменов Боброва и Бикова
25 ноября 2025, 13:55
"Решение: удовлетворить требования прокуратуры в полном объеме", - заявил собеседник агентства.
Он добавил, что у Каитова изъяли в доход государства 270 миллионов и 712 тысяч рублей.
Ранее источник, знакомый с текстом искового заявления, сообщил РИА Новости, что в заявлении говорится об удовлетворении судом в 2025 году иска о взыскании с Каитова имущества, полученного незаконным путем, на сумму более 14 миллиардов рублей.