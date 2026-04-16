Суд изъял у экс-главы "МРСК Северного Кавказа" 270 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Никулинский суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры изъял в доход государства имущество у бывшего руководителя "Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа" Магомеда Каитова.

У него изъяли 270 миллионов 712 тысяч рублей и 81 трансформаторную подстанцию в Хасавюрте.

Прокуратура утверждает, что Каитов выделил активы из имущественной массы холдинга и передал аффилированному лицу подстанции и оборудование рыночной стоимостью 250 миллионов рублей.

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Никулинский суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры изъял в доход государства 270 миллионов рублей и 81 трансформаторную подстанцию в Хасавюрте у бывшего руководителя "Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа" Магомеда Каитова, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

Ответчиками по иску ГП РФ проходят Каитов, 27-летний Абдул-Малик Мусаев, а также одно из доверенных лиц Каитова - Мадина Суюнова.

"Решение: удовлетворить требования прокуратуры в полном объеме", - заявил собеседник агентства.

Он добавил, что у Каитова изъяли в доход государства 270 миллионов и 712 тысяч рублей.

По версии прокуратуры, в 2024 году Каитов выделил активы из имущественной массы холдинга и передал аффилированному лицу 81 трансформаторную подстанцию в Хасавюрте Дагестан ) и 363 единицы оборудования рыночной стоимостью 250 миллионов рублей.