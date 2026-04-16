Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 16.04.2026
Суд изъял у экс-главы "МРСК Северного Кавказа" 270 миллионов рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Никулинский суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры изъял в доход государства имущество у бывшего руководителя "Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа" Магомеда Каитова.
  • У него изъяли 270 миллионов 712 тысяч рублей и 81 трансформаторную подстанцию в Хасавюрте.
  • Прокуратура утверждает, что Каитов выделил активы из имущественной массы холдинга и передал аффилированному лицу подстанции и оборудование рыночной стоимостью 250 миллионов рублей.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Никулинский суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры изъял в доход государства 270 миллионов рублей и 81 трансформаторную подстанцию в Хасавюрте у бывшего руководителя "Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа" Магомеда Каитова, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
Ответчиками по иску ГП РФ проходят Каитов, 27-летний Абдул-Малик Мусаев, а также одно из доверенных лиц Каитова - Мадина Суюнова.
Бенефициар коммунального холдинга Корпорация СТС Алексей Бобров, обвиняемый в крупном мошенничестве, в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Суд изъял активы бизнесменов Боброва и Бикова
25 ноября 2025, 13:55
"Решение: удовлетворить требования прокуратуры в полном объеме", - заявил собеседник агентства.
Он добавил, что у Каитова изъяли в доход государства 270 миллионов и 712 тысяч рублей.
По версии прокуратуры, в 2024 году Каитов выделил активы из имущественной массы холдинга и передал аффилированному лицу 81 трансформаторную подстанцию в Хасавюрте (Дагестан) и 363 единицы оборудования рыночной стоимостью 250 миллионов рублей.
Ранее источник, знакомый с текстом искового заявления, сообщил РИА Новости, что в заявлении говорится об удовлетворении судом в 2025 году иска о взыскании с Каитова имущества, полученного незаконным путем, на сумму более 14 миллиардов рублей.
Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Суд изъял имущество экс-замглавы МВД Дагестана на 533 миллиона рублей
2 апреля, 16:37
 
ПроисшествияХасавюртМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала