В США испугались хода Трампа перед встречей с Си Цзиньпином
04:12 16.04.2026
В США испугались хода Трампа перед встречей с Си Цзиньпином

Bloomberg: блокада Ормузского пролива может сорвать визит Трампа в Китай

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВстреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея. Архивное фото
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Блокада Ормузского пролива американцами грозит конфронтацией между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином перед их встречей в Пекине, пишет агентство Bloomberg.
"Попытка Дональда Трампа запретить Ирану использовать Ормузский пролив ограничивает ключевые поставки энергоресурсов в Китай и грозит столкновением с Си Цзиньпином за месяц до запланированной встречи двух лидеров в Пекине", — говорится в материале.
Как считает издание, ужесточение формулировок Пекином подчеркивает, что война на Ближнем Востоке подрывает хрупкое равновесие между крупнейшими экономиками мира.
"Угрозы США перехватить, изменить курс или захватить суда, нарушающие блокаду, чреваты конфронтацией с Китаем", — пишет агентство.
Во вторник связанный с Китаем танкер, находящийся под санкциями США, прошел через Ормузский пролив, несмотря на блокаду пролива со стороны Вашингтона.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Это привело к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилось на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению. Трамп после этого сообщил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.
В миреСШАОрмузский проливИранДональд ТрампСи ЦзиньпинВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
