Специальная военная операция на Украине
 
18:29 16.04.2026

Спецоперация, 16 апреля: ВС России нанесли массированный удар возмездия

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам ОПК Украины.
  • Силы ПВО за сутки уничтожили 391 беспилотник, 14 авиабомб и шесть снарядов залпового огня HIMARS ВСУ.
  • Расчеты группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили более 50 спутниковых терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области.
  • "Ростех" начал серийный выпуск линейки боевых частей для всех типов дронов, позволяющих уничтожать широкий спектр целей на поле боя.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам ОПК Украины, сообщило Минобороны РФ.
Силы ПВО за сутки уничтожили 391 беспилотник, 14 авиабомб и шесть снарядов залпового огня HIMARS ВСУ.
За сутки ВСУ потеряли 1055 военнослужащих, 270 беспилотников и 67 единиц военной автомобильной техники.
Силы ПВО за ночь уничтожили 207 украинских дронов над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

Успехи ВС РФ на передовой

Бойцы 4-й бригады "Южной" группировки войск за одно дежурство в районе освобожденного Торецка в ДНР уничтожили FPV-дронами шесть беспилотников самолетного типа ВСУ, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА 4-й бригады "Южной" группировки войск с позывным "Иванец".
Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили более 50 спутниковых терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным "Карта". Расчет беспилотных систем мотострелковой бригады группировки "Север" за суточное дежурство уничтожил более 70 беспилотников ВСУ разных типов в белгородском приграничье, сообщил РИА Новости командир подразделения беспилотных систем с позывным "Ключ".

Новые изобретения для СВО

"Ростех" создал и начал серийный выпуск линейки боевых частей для всех типов дронов, позволяющих уничтожать любую вражескую цель на поле боя, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Новые боеприпасы для дронов способны поражать широкий спектр целей, включая бронетехнику, командные пункты, артиллерию и системы ПВО.
Группа ученых из России разработала патрон для гладкоствольного оружия с красящим веществом для создания помех видеокамере FPV-дрона, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Благодаря патрону образуется бесполетная зона для FPV-дронов и их видеоканал выводится из строя, делая дальнейшее использование невозможным. Это новое российское промышленно применимое решение, аналогов которому в открытых источниках не обнаружено.

Итоги заседания ОДКБ

Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сделан основной упор на совершенствование коллективной противовоздушной обороны, сообщили в Минобороны России. Совместные учения сил ОДКБ пройдут в 2026 году на территории России, Белоруссии и Казахстана.

Задержаны агенты СБУ

Житель Запорожской области, передавший сведения о местах дислокации и передвижении личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ, задержан за государственную измену, сообщили в ЦОС ФСБ России. Как отметили в ведомстве, злоумышленник собрал сведения о местах дислокации и передвижении личного состава и военной техники ВС РФ и инициативно разместил их в Telegram-канале, используемом представителями украинских спецслужб для сбора разведывательной информации и планирования ракетно-бомбовых ударов по территории РФ. Задержанный делал все бесплатно.
Центральный окружной военный суд назначил 18 лет лишения свободы беженцу с Украины, который, поселившись в Мордовии и получив российское гражданство, по заданию Киева пытался совершить теракт, сообщил ЦОС ФСБ России. По данным ФСБ, злоумышленник после начала СВО на территории Украины в составе группы беженцев был распределен в Большеберезниковский район Мордовии, где получил гражданство РФ. Через Telegram он вышел на связь с представителями запрещенной украинской группировки, которым предложил совершить поджог административного учреждения в Мордовии взамен на возвращение на Украину и денежную выплату.

Подлости ВСУ

ВСУ 61 раз за прошедшие сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбиты 37 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн. ВСУ выпустили по Белгородской области около 60 снарядов и 123 БПЛА за сутки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Двое детей погибли при атаке БПЛА по жилым домам в кубанском Туапсе, двое взрослых пострадали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Сбиты 19 украинских беспилотников, ночью атаковавших Севастополь, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Бывший командир ВСУ Дмитрий Глущенко с позывным "Тор" ежемесячно вымогал деньги с солдат своего подразделения, угрожая им создать невыносимые условия службы и отправить на наиболее опасные участки фронта без обеспечения, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Сил воевать у ВСУ уже не хватает

Утратившую боеспособность 80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ экстренно доукомплектовывают пограничниками в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что часть пограничников - пенсионного возраста. ВСУ экстренно перебрасывают операторов БПЛА 442-го отдельного батальона беспилотных систем (об БпС) и мобилизованных 122-й отдельной бригады территориальной обороны (обр ТерО) в Сумскую область.

Донаты для ВСУ из Европы

Страны Европы по итогам контактной группы по Украине пообещали Киеву 4,6 миллиарда долларов на противовоздушную оборону и около миллиарда долларов на беспилотники, заявил министр обороны Украины Михаил Фёдоров.
Украина получает из Польши до 200 тысяч FPV-дронов в год, сообщил РИА Новости специалист по таможенной информации по итогам анализа баз данных. При этом реальное количество поставленных дронов может быть и больше, так как в таможенной статистике не учитываются партии до 50 штук.

Польша насторожилась "из-за" России

Дежурные истребители ВВС Польши и их союзников поднимались в воздух на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши. Как уточняет ведомство, в воздух была поднята дежурная пара истребителей и самолет раннего предупреждения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние повышенной боеготовности.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаПольшаАлександр ХинштейнВячеслав ГладковВениамин КондратьевВооруженные силы УкраиныОДКБФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
