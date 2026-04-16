В Сочи три дома получили повреждения при атаке украинских беспилотников
11:29 16.04.2026
В Сочи три дома получили повреждения при атаке украинских беспилотников

В Сочи и Дагомысе из-за атаки БПЛА повреждены три дома и детский сад

  • Три дома в Сочи и детский сад в Дагомысе получили повреждения в результате атаки украинских БПЛА.
КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Три дома в Сочи и детский сад в Дагомысе повреждены в результате атаки украинских БПЛА на побережье Краснодарского края в ночь на четверг, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"Минувшей ночью атака БПЛА затронула и другие прибрежные города региона. В Сочи из-за падения обломков повреждены два частных дома в Лазаревском районе и многоквартирный дом в Центральном – в них выбито остекление. Также частично повреждено ограждение и оконные блоки в детском саду в Дагомысе – территорию оцепили, детей принимают в другом корпусе учреждения", - говорится в Telegram-канале Кондратьева.
МЧС России предупреждало о режиме беспилотной опасности на территории Краснодарского края, его ввели в среду в 18.43 мск и отменили в четверг в 07.06 мск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеСочиКраснодарский крайРоссияВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
