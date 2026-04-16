"Интересны только деньги": Смагин оценил шансы матча Карлсена и Синдарова
12:20 16.04.2026 (обновлено: 12:49 16.04.2026)
"Интересны только деньги": Смагин оценил шансы матча Карлсена и Синдарова

Смагин: матч с Синдаровым маловероятен, поскольку Карлсену интересны деньги

  • Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что Карлсен не вернётся к борьбе за титул чемпиона мира, и маловероятно, что матч между Карлсеном и Синдаровым состоится.
  • По его мнению, норвежца уже интересуют не спортивные успехи, а только деньги.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Появление в элите новой звезды шахмат узбекистанца Жавохира Синдарова вряд ли подвигнет Магнуса Карлсена вернуться в цикл розыгрыша титула чемпиона мира, норвежцу интересны только деньги, считает вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.
Ранее Синдаров сенсационно выиграл турнир претендентов на право сыграть матч за звание чемпиона мира. Осенью 20-летний гроссмейстер из Узбекистана встретится в поединке за шахматную корону с Гукешем Доммараджу из Индии. Многие специалисты называют Синдарова явлением в мировых шахматах. Карлсен обладает наивысшим рейтингом, но в 2022 году он заявил, что не будет защищать титул чемпиона мира и участвовать в дальнейших розыгрышах этого звания, так как потерял мотивацию. При этом норвежец продолжает выступать в коммерческих турнирах.
"Не думаю, что это может быть как-то связано, - сказал Смагин РИА Новости, отвечая на вопрос, может ли взлет Синдарова заинтересовать Карлсена и заставить его вернуться к борьбе за титул чемпиона мира. - Карлсена уже интересуют не спортивные успехи, а, совершенно явно, только деньги. Если только за матч с Синдаровым не предложат огромную сумму, как Карпову и Каспарову* - их последний матч стоил пять миллионов долларов. Если стартовать хотя бы от этих денег - может быть".
"Но в рамках официального цикла Карлсен точно не сыграет, - добавил собеседник агентства. - Будет ли с ним играть Синдаров в рамках каких-то других организаций? А зачем ему это надо? Если он обыграет Гукеша, он и так станет легальным чемпионом мира. Маловероятно, что такой матч состоится".
* Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов, иноагент.
