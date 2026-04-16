"Сибирь" подписала новый контракт с нападающим Сушко

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Хоккейный клуб "Сибирь" подписал новый контракт с нападающим Максимом Сушко, сообщает Telegram-канал команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок соглашения с 27-летним белорусским форвардом рассчитан на один год.
Сушко выступал за "Сибирь" с 2022 по 2025 год, в прошлое межсезонье перешел в нижнекамский "Нефтехимик" и вернулся в новосибирский клуб по ходу сезона-2025/26.
За "Сибирь" Сушко провел 156 матчей, в которых набрал 20 очков (9+11). Всего за карьеру в КХЛ на счету нападающего 225 матчей и 35 (15+20) очков.
24 ноября 2025, 11:18