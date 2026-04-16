Шойгу рассказал об ударах украинских БПЛА со стороны Финляндии и Прибалтики

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в комментарии для СМИ.
"В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре", - подчеркнул Шойгу.