Шойгу: Россия имеет право на самооборону в случае атак дронов из Прибалтики

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предупредил о праве на самооборону, если иностранные государства предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА.
Он пояснил, что если Финляндия и страны Прибалтики сознательно предоставляют свое воздушное пространство, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России.
Участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России, отметил секретарь Совета Безопасности РФ.