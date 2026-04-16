Шойгу: Россия имеет право на самооборону в случае атак дронов из Прибалтики - РИА Новости, 16.04.2026
18:18 16.04.2026
Шойгу: Россия имеет право на самооборону в случае атак дронов из Прибалтики

Шойгу: РФ имеет право на самооборону в случае атак БПЛА из Финляндии

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
  • Сергей Шойгу предупредил о праве России на самооборону в случае, если иностранные государства предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА.
  • Шойгу пояснил, что если Финляндия и страны Прибалтики сознательно предоставляют свое воздушное пространство, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предупредил о праве на самооборону, если иностранные государства предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА.
"Согласно международному праву вступает в силу 51 статья Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения", - говорится в комментарии Шойгу для СМИ.
Он пояснил, что если Финляндия и страны Прибалтики сознательно предоставляют свое воздушное пространство, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России.
Участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России, отметил секретарь Совета Безопасности РФ.
БезопасностьРоссияФинляндияПрибалтикаСергей ШойгуООН
 
 
