20:07 16.04.2026
Шмелева назвала массовый переход детей на домашнее обучение тревожной тенденцией

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елена Шмелева назвала переход детей на домашнее обучение тревожной тенденцией.
  • По ее мнению, этому способствует система подготовки к экзаменам и олимпиадам.
  • Шмелева выразила опасения, что из-за перехода детей на домашнее обучение теряется единство страны.
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Председатель совета федеральной территории "Сириус", руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева назвала тревожной тенденцией переход детей на домашнее обучение.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в четверг провел совещание, посвященное Народной программе партии и итогам форумов "Есть результат!".
"Первое, о чем я хотела сказать, это тревожная тенденция о массовом переходе на домашнее обучение. Сегодняшняя патогенная система подготовки к экзаменам и олимпиадам превратилась в инструмент объяснения родителям о том, что надо забрать на домашнее обучение, потому что так легче учиться в секции, так легче готовиться к какому-то профильному предмету... И получается, что мы теряем то, что делает нас одной страной", - сказала Шмелева на совещании.
