Капитан сборной по водному поло рассказал об отношениях с иностранцами

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Капитан сборной России по водному поло Роман Шепелев заявил РИА Новости, что у команды сложились хорошие отношения со спортсменами из других стран на Кубке мира.
Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) присудила техническое поражение со счетом 0:5 сборной Украины по водному поло за отказ играть с россиянами на Кубке мира. Команды должны были встретиться в понедельник в матче за седьмое место второго дивизиона. Федерация водного поло Украины попросила World Aquatics отменить игру, а позднее, получив отказ, приняла решение бойкотировать ее.
"Было не очень много коммуникации с ребятами из других стран, мы много тренировались, готовились, но с каждой командой, с которой мы играли, имеем хорошие, спортивные отношения", - сказал Шепелев.
"Перед матчем за седьмое место, безусловно, был мандраж, как и перед любой игрой. Но сборная команда России вышла на игру, сборная команда Украины не вышла на игру. Это все, что я могу сказать", - добавил он.