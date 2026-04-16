Рейтинг@Mail.ru
Капитан сборной по водному поло рассказал об отношениях с иностранцами - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 16.04.2026 (обновлено: 12:15 16.04.2026)
Капитан сборной по водному поло рассказал об отношениях с иностранцами

Ватерполист Шепелев: на Кубке мира с каждой командой были хорошие отношения

© Фото : соцсети ФВПРРоссийские ватерполисты
Российские ватерполисты - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© Фото : соцсети ФВПР
Российские ватерполисты. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ ИИ
  • Капитан сборной России по водному поло Роман Шепелев заявил, что у команды сложились хорошие отношения со спортсменами из других стран на Кубке мира.
  • Перед матчем за седьмое место был мандраж, но сборная Украины не вышла на игру, добавил он.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Капитан сборной России по водному поло Роман Шепелев заявил РИА Новости, что у команды сложились хорошие отношения со спортсменами из других стран на Кубке мира.
Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) присудила техническое поражение со счетом 0:5 сборной Украины по водному поло за отказ играть с россиянами на Кубке мира. Команды должны были встретиться в понедельник в матче за седьмое место второго дивизиона. Федерация водного поло Украины попросила World Aquatics отменить игру, а позднее, получив отказ, приняла решение бойкотировать ее.
"Было не очень много коммуникации с ребятами из других стран, мы много тренировались, готовились, но с каждой командой, с которой мы играли, имеем хорошие, спортивные отношения", - сказал Шепелев.
"Перед матчем за седьмое место, безусловно, был мандраж, как и перед любой игрой. Но сборная команда России вышла на игру, сборная команда Украины не вышла на игру. Это все, что я могу сказать", - добавил он.
Водное поло - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Капитан сборной по водному поло назвал допуск россиян с флагом победой
Вчера, 14:41
 
Водное полоСпортУкраинаРоссия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    16.04 16:30
    Авангард
    ЦСКА
  • Волейбол
    16.04 19:00
    Зенит-Казань
    Локомотив Новосибирск
  • Баскетбол
    16.04 19:30
    ЦСКА
    Нижний Новгород
  • Теннис
    16.04 19:30
    Л. Самсонова
    К. Гауфф
  • Футбол
    16.04 19:45
    АЗ Алкмар
    Шахтер Донецк
  • Футбол
    16.04 22:00
    Ноттингем Форрест
    Порту
  • Футбол
    16.04 22:00
    Астон Вилла
    Болонья
  • Футбол
    16.04 22:00
    Фиорентина
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала