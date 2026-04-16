Российские футболисты примут участие в турнире УЕФА

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мужская и женская юниорские сборные России по футболу, составленные из игроков до 16 лет, с 25 по 30 апреля примут участие в Турнире развития УЕФА в Шымкенте (Казахстан), сообщает сайт Российского футбольного союза.
Юноши под руководством тренера Валентина Гаввы сыграют со сборными Азербайджана, Пакистана и Казахстана 2010 года рождения.
Для женской команды, которую возглавляет Ольга Порядина, соперниками станут команды Болгарии, Замбии и Белоруссии.
Команды сыграют по круговой системе, один раз друг с другом.
